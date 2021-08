Nikki Lee Janssen (31) werd het slachtoffer van sextortion: een vorm van chantage waarbij een afperser dreigt iemands naaktbeelden online te zetten, tenzij het slachtoffer betaalt. "Mensen zeiden dat het mijn eigen schuld was. Dat maakte het alleen maar erger."

Het is januari 2017 als Nikki een mailtje binnenkrijgt op haar telefoon. Er blijkt vanaf een nieuwe locatie op haar Dropbox-account te zijn ingelogd. Ze vindt het meteen raar. Zou haar vriend Joost zijn ingelogd op haar account? Maar hij is toch op een feestje?

Het is het begin van een rollercoaster. Het blijkt niet Joost, maar een hacker te zijn die haar Dropbox-account is binnengedrongen. En dat terwijl het de plek is waar Nikki lingeriebeelden van zichzelf heeft opgeslagen. Het zijn foto's en video's die ze aan het begin van haar relatie met Joost heeft gemaakt.

"We hadden een langeafstandsrelatie, dus dan stuur je elkaar weleens wat", vertelt Nikki. "Toen we op een gegeven moment gingen samenwonen, wilden we de beelden niet weggooien, maar bewaren als mooie herinnering. Uit angst dat mensen ze op onze telefoons zouden zien, hebben we ze op een beveiligd Dropbox-account gezet."

Hacker eist geldbedrag

Al snel heeft Nikki door dat de hacker niet alleen haar Dropbox-account is binnengedrongen, maar ook haar e-mail. De hacker sommeert haar een geldbedrag over te maken. Doet ze dat niet, dan zet hij de beelden online.

Nikki is niet het enige slachtoffer van sextortion, steeds meer slachtoffers melden zich. Begin vorig jaar kreeg hulplijn Helpwanted.nl rond de 480 meldingen per maand binnen. Tijdens de eerste lockdown in april en mei verdubbelde dit aantal.

Nikki krijgt niet de kans om over het geldbedrag na te denken. Ze ontvangt al berichten van vrienden dat er een lingeriefilmpje op haar Facebook-pagina staat. De hacker blijkt ook bij haar Facebook-account te kunnen. Nikki verwijdert het filmpje en past snel haar wachtwoord aan. "Omdat het 's nachts was, hebben niet veel mensen het gezien."

De volgende ochtend bedreigt de hacker haar via WhatsApp. Als ze niet snel 250 euro overmaakt, stapt hij naar videosite Dumpert. "Joost en ik dachten: laten we Dumpert meteen inlichten en zeggen dat we worden gechanteerd. Dan zullen zij de beelden niet online zetten. Omdat ze niet opnamen, spraken we de voicemail in. Daarna belden we de politie, maar die kon niet veel voor ons betekenen."

Filmpje toch op Dumpert

Daarna lijkt de storm te gaan liggen, totdat Nikki 's avonds berichten krijgt met de vraag of het klopt dat er een lingerievideo van haar op Dumpert staat. De grond zakt onder haar voeten vandaan. "In tien minuten tijd was het filmpje al 40.000 keer bekeken. Er werd zelfs geld geboden aan de persoon die als eerste mijn voor- en achternaam kon melden."

Nikki vraagt Dumpert de beelden offline te halen, maar er gebeurt niets. Ook niet als de politie hetzelfde eist. Ze moet uiteindelijk een advocaat inschakelen om het filmpje eraf te krijgen. Dat lukt, maar pas een paar dagen later. De beelden zijn dan al een miljoen keer bekeken.

Bang dat de beelden ooit nog ergens zullen opduiken, is Nikki inmiddels niet meer. "In het begin had ik dat wel, maar ik heb het een plekje kunnen geven. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die de beelden nog hebben. Misschien staat het filmpje nog ergens op een Russische site, maar dat is dan maar zo."

Schuld bij slachtoffer leggen

Hoewel Nikki het vreselijk vond dat er erotische beelden van haar werden verspreid, vond ze de kwetsende reacties erger. "Mensen noemden me dom en naïef, en zeiden dat het mijn eigen schuld was. Natuurlijk is het maken van dit soort beelden een keuze, maar tegelijkertijd hoort het ook bij de digitale tijd."

Door de jaren heen is Nikki wel gaan begrijpen waarom mensen zulke opmerkingen maken. "Victim blaming is een manier van jezelf beschermen. Je zegt eigenlijk: mij zal dit nooit gebeuren. Maar zulke reacties maken het voor het slachtoffer alleen maar erger. Zij denken vaak al dat het hun eigen schuld is. Elke opmerking die dat bevestigt, kan iemand de verkeerde kant op duwen, met alle gevolgen van dien."

Nikki helpt nu andere slachtoffers bij Helpwanted.nl. "Het is het heftigste dat ik ooit heb meegemaakt. Maar soms ben ik blij dat het juist mij is overkomen: ik heb het om kunnen buigen naar iets positiefs. Ik had een stabiele thuissituatie en was al wat ouder. Veel slachtoffers die ik spreek hebben dat niet en zijn jonger."

Spijt heeft Nikki niet. "Ik heb geen spijt van het maken en het bewaren van de beelden. Ook heb ik geen spijt van het werk dat ik nu doe en dat ik naar buiten ben getreden met mijn verhaal."

De hacker is uiteindelijk aangehouden en kreeg 2,5 jaar cel. Dumpert moest Nikki een schadevergoeding betalen.