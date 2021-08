Google en Facebook werken aan een onderzees glasvezelnetwerk in de Grote Oceaan, schrijft persbureau Bloomberg maandag. Het netwerk Apricot moet Japan, Singapore, Taiwan, Guam, de Filipijnen en Indonesië met elkaar verbinden. De techreuzen hopen het project tegen 2024 af te ronden.

Sinds maart financieren Google en Facebook de aanleg van twee glasvezelverbindingen tussen de Verenigde Staten en Singapore. Echo, een van deze verbindingen, is naar verwachting tegen 2023 klaar voor gebruik.

Nu willen de bedrijven ook andere landen in de Grote Oceaan op het netwerk aansluiten. Ze willen inspelen op de toenemende vraag naar breedbandinternet en draadloze 5G-verbindingen in de regio's, schrijft Facebook in een blogpost. Volgens het bedrijf kan de nieuwe glasvezelverbinding een snelheid van 190 terabits per seconde bereiken. Het netwerk wordt 12.000 kilometer lang.

Facebook en Google zijn bezig met meerdere grootschalige projecten in Azië. Google kondigde vorig jaar een investering van 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) aan om India te helpen met digitalisering. Dat doet het bedrijf bijvoorbeeld door ICT-opleidingen van budgetten te voorzien. Ondertussen is Facebook bezig met de bouw van een groot datacentrum in Singapore, dat omgerekend zo'n 848 miljoen euro gaat kosten.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden we per abuis dat de bouw van het datacentrum van Facebook in Singapore 848.000 euro gaat kosten. Dat moest 848 miljoen euro zijn. Dit is aangepast in het artikel.