De Amerikaanse tak van T-Mobile onderzoekt een bericht op een hackersforum waarin iemand beweert persoonsgegevens van 100 miljoen Amerikaanse gebruikers te hebben. De data zouden van T-Mobile-servers afkomstig zijn en worden te koop aangeboden, schrijft Motherboard zondag.

De gestolen data bevatten onder meer persoonsnummers, telefoonnummers, adressen en kentekennummers, beweert de verkoper. Op het forum vraagt de verkoper 6 bitcoins (omgerekend 229.000 euro) voor een subset van de gegevens met 30 miljoen persoonsnummers en kopieën van rijbewijzen.

De verkoper vermoedt dat T-Mobile achter het lek is gekomen, omdat hij geen toegang meer heeft tot een backdoor in de servers. Via die opening kon de hacker naar eigen zeggen bij de gegevens komen.

T-Mobile zegt tegen Motherboard van het bericht op de hoogte te zijn en dat "de echtheid van de bewering wordt onderzocht". Het telecombedrijf weigert op de vervolgvragen van de website in te gaan.

Dat gestolen persoonsgegevens worden verkocht, komt steeds vaker voor. In juli belandde de database van Raven Hengelsport op straat. De gegevens van ongeveer 200.000 klanten zijn toen te koop aangeboden op een forum waar criminelen vaker handelen in gestolen persoonlijke informatie.