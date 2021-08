Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben vrijdag een wetsvoorstel ingediend die de macht van Google en Apple moet inperken, schrijft persbureau Reuters. Het gaat voornamelijk om de monopolieposities van hun appwinkels Google Play en App Store.

Het voorstel is een aanvulling op een ander wetsvoorstel dat eerder deze week werd ingediend in de Amerikaanse senaat. De politici willen dat ontwikkelaars "niet meer worden gedwongen de betaalsystemen van Google en Apple te gebruiken".

Ook willen ze dat gebruikers appwinkels van derde partijen kunnen installeren zonder tegenwerking van de techreuzen, schreef Reuters donderdag. Als de voorstellen worden aangenomen, wordt het makkelijker voor appontwikkelaars om hun eigen betalingssysteem te gebruiken.

"Bedrijven als Google en Apple hebben ontwikkelaars al veel te lang in een wurggreep. Ze worden gedwongen om de voorwaarden van deze monopolisten te accepteren", schreef de Republikein Ken Buck, die het voorstel samen met de Democraat Hank Johnson indiende, vrijdag op Twitter.

De monopolieposities van Google en Apple zijn het afgelopen jaar meerdere keren aan de kaak gesteld. Een voorbeeld daarvan is de juridische strijd tussen spelontwikkelaar Epic Games en Apple. Daarin noemt Epic Games de winstafdracht die Apple vraagt van appontwikkelaars "oneerlijk".

In het geval van Google stapten 36 Amerikaanse staten in juli naar de rechter. Volgens de staten houdt Google zijn monopoliepositie "op een oneerlijke manier in stand".