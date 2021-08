Twitter stopt tijdelijk met het aannemen van aanvragen voor de blauwe verificatievinkjes, meldt het platform vrijdag. Het bedrijf gaf vorige maand toe dat het per ongeluk nepaccounts had geverifieerd.

Mensen die voor de aankondiging van Twitter (opnieuw) een aanvraag hadden gedaan, kunnen nog steeds hun account laten controleren op echtheid. Twitter gaat zijn aanvraagsysteem onder de loep nemen en wil het proces in de komende weken weer hervatten.



De nepaccounts werden gestuurd door een botnetwerk. Deze bestond uit ruim twaalfhonderd softwarebots, die zich voordeden als echte gebruikers.

Volgens The Daily Dot kwam de blunder van Twitter aan het licht toen een datawetenschapper in juni ontdekte dat zes nepaccounts een vinkje hadden gekregen. De accounts waren destijds net opgericht en hadden alle binnen een dag ruim negenhonderd volgers, zonder te hebben getweet.



Het is eerder voorgekomen dat Twitter geen nieuwe aanvragen aanneemt voor verificatie. In mei werden de aanvragen ook tijdelijk stopgezet, omdat het platform eerst openstaande aanvragen in behandeling wilde nemen. Het was voor het eerst sinds 2017 weer mogelijk voor Twitter-gebruikers om een verificatievinkje aan te vragen.