Audio- en videogesprekken in de berichtenapp Messenger kunnen binnenkort worden versleuteld, schrijft Facebook vrijdag in een blogpost. Daarnaast worden er meer opties toegevoegd voor automatisch verdwijnende berichten. De functies worden in de komende weken uitgerold.

De versleutelfunctie voor de audio- en videogesprekken is optioneel, dus de functie kan door de gebruiker worden in- en uitgeschakeld. Door de functie te activeren, kunnen gebruikers "hun gesprekken beter beschermen tegen hackers en criminelen", schrijft Facebook. Gebruikers kunnen versleutelde berichten nog steeds rapporteren.

Op dit moment is eind-tot-eindversleuteling in Messenger alleen beschikbaar voor geschreven berichten. Facebook wil de functie binnenkort ook testen in groepsgesprekken. Daarbij wordt ook versleuteling bij audio- en videogesprekken met meerdere deelnemers getest.

Messenger krijgt ook nieuwe opties voor automatisch verdwijnende berichten. Gebruikers kunnen voortaan preciezer bepalen wanneer een bericht verdwijnt, van vijf seconden tot 24 uur na het versturen.