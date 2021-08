Maker van draadloze speakers Sonos heeft een overwinning behaald op Google in een juridisch gevecht over patenten. Een rechter van de Amerikaanse International Trade Commission gaf vrijdag Sonos na onderzoek gelijk in zijn kritiek dat Google vijf patenten van het speakersbedrijf zou hebben geschonden.

De conclusie kan grote gevolgen hebben voor Google. Mogelijk zouden er zelfs bepaalde producten van het techconcern van de Amerikaanse markt moeten worden geweerd, maar zover is het nog niet. Er wordt pas een echte uitspraak gedaan als beide partijen op de bevindingen hebben gereageerd. Het vonnis komt naar verwachting in december.

Google zou gebruikmaken van door Sonos gepatenteerde technieken zonder daarvoor te willen betalen. Die technieken gebruikt Google volgens de aanklacht niet alleen in zijn slimme speakers, maar ook in bijvoorbeeld de Pixel-telefoons, tablets en laptops.

Google heeft de technieken in handen gekregen toen Sonos in 2013 muziekdienst Google Play Music met zijn systeem wilde laten samenwerken. De speakermaker gaf toen gedetailleerde schema's aan Google over hoe het systeem werkte. Het techconcern maakte toen nog geen luidsprekers.

Sonos en Google zijn al jaren in gesprek over licentiebetalingen, maar daar is niets uitgekomen. Dat komt doordat Google altijd heeft ontkend inbreuk te maken op de patenten van Sonos.