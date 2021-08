Mensen die ondanks hun vaccinatie besmet zijn met het coronavirus, blijven door een gat in CoronaCheck toegang houden tot locaties waar een negatieve test nodig is. De app wordt vooralsnog niet aangepast, waardoor vaccinatiebewijze niet worden ingetrokken na een positieve testuitslag.

Het demissionaire kabinet oordeelt dat de tekortkoming een van de "restrisico's" is bij het gebruik van CoronaCheck. De app is juist bedoeld om bij locaties met toegangscontroles een zo veilig mogelijke bubbel te creëren.

De CoronaCheck-app genereert een geldig toegangsbewijs na volledige vaccinatie of een bewijs van een negatieve testuitslag. Ook wie kan aantonen in het afgelopen jaar corona te hebben gehad, mag bij controles naar binnen.

Mensen die volledig gevaccineerd zijn, zijn beter beschermd, maar kunnen het virus nog altijd bij zich dragen en ook verder verspreiden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die vrijdagavond tijdens de persconferentie vooral het belang van vaccinatie benadrukte, stipte ook aan dat de kans dat zij het virus verspreiden "zeker niet nul" is.

Het kabinet werd een maand geleden door het Outbreak Management Team (OMT) op de tekortkoming gewezen. Het ministerie hintte nog op een mogelijke aanpassing die dit weekend bekend zou worden gemaakt. Uit een brief van De Jonge aan de Tweede Kamer blijkt echter dat het kabinet het risico accepteert.

In het najaar belangrijke rol voor toegangstesten

Tijdens de persconferentie kondigden De Jonge en demissionair premier Mark Rutte aan dat het kabinet ernaar streeft om de anderhalvemeterregel per 20 september los te laten.

Het gebruik van toegangsbewijzen wordt dan belangrijker om de opleving van het virus tegen te gaan. Een toegangspas zal verplicht zijn bij festivals, sportwedstrijden en congressen en in horecagelegenheden, theaters, concertzalen en bioscopen waar meer dan 75 personen samenkomen.

Het kabinet maakt op vrijdag 17 september bekend of de voorgenomen wijzigingen door kunnen gaan.

Voor nachtclubs en discotheken geldt een ander perspectief. Het kabinet trapte begin juli op de rem toen een enorme besmettingspiek ontstond nadat het nachtleven was opengegaan. Vrijdagavond werd bekend dat clubs in ieder geval tot 1 november dicht blijven vanwege de hoge besmettingsrisico's.

Vaccinatiebewijs bij Janssen vanaf nu na vier weken

Hoewel CoronaCheck niet dusdanig wordt aangepast dat een vaccinatiebewijs wordt ingetrokken na een positieve test, vindt er wel een update plaats. De app geeft vanaf zaterdag pas na vier weken een geldig vaccinatiebewijs af na een prik met het Janssen-vaccin.

Voor de andere vaccins blijft een wachttijd van twee weken staan. Die tijd is nodig omdat vaccins enige tijd nodig hebben om optimale bescherming te bieden.

De wachttijd werd ingevoerd na kritiek op het ontbreken daarvan. Dit speelde vooral bij het Janssen-vaccin, waarbij één dosis voldoende is. Het betekende dat mensen na hun prik nog diezelfde avond konden gaan stappen.

Na de besmettingsgolf van begin juli werd het Testen voor Toegang-systeem met de CoronaCheck-app ook op andere punten aangepast.

Zo is de geldigheid van een QR-code verkort tot 60 seconden om fraude aan de deur te voorkomen. Ook geeft een negatieve testuitslag niet langer 40 uur, maar 24 uur toegang. Dat verkleint de kans dat iemand tussen het afnemen van de test en het bezoeken van een locatie of evenement besmettelijk wordt.

Toegangstests gaan op termijn geld kosten

Het OMT-advies om iemand met een negatief testbewijs in die 24 uur slechts tot één locatie toegang te geven, wordt niet overgenomen. "CoronaCheck is zo ontworpen dat we niet registreren waar je naar binnen gaat", licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid toe.

Bij grote evenementen altijd een negatieve test eisen, ook voor mensen die volledig zijn gevaccineerd, zoals het OMT adviseerde, ziet het kabinet ook niet zitten. Altijd een test vragen zou vaccinatie minder aantrekkelijk maken, zei De Jonge hier vrijdagavond over.

Een test afnemen voor een toegangsbewijs is nu nog gratis, maar dit zal niet langer het geval zijn zodra iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Ook hiermee wil het kabinet vaccinatie stimuleren. Per wanneer dit ingaat en hoeveel een toegangstest gaat kosten, staat nog niet vast.