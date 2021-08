Lotto moet 10.000 euro boete betalen voor advertenties op tienerwebsite Girlscene, maakt de Kansspelautoriteit (Ksa) vrijdag bekend.

De website richt zich op een minderjarige doelgroep en daarom is het adverteren voor online gokken daar verboden. De Nederlandse Loterij, eigenaar van Lotto, mocht bij Girlscene daarom geen reclame maken voor Eurojackpot.

De Ksa waarschuwde Lotto in oktober 2017 al voor boetes als het bedrijf zich niet aan de regels zou houden. Lotto zegt dat de reclame per ongeluk op de site terechtgekomen is.

Drie jaar geleden inde de Ksa ook al eens 30.000 euro van Lotto omdat het bedrijf reclame richtte op minderjarigen. De toezichthouder waarschuwt dat minderjarigen extra kwetsbaar zijn voor de ontwikkeling van gokverslaving.

Mocht de Ksa opnieuw overtredingen vaststellen, dan kan dat Lotto nog maximaal 60.000 euro extra kosten. De waarschuwing uit 2017, die nog steeds geldt, heeft namelijk een plafond van 100.000 euro.