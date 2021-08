Poly Network heeft vrijdag bevestigd een half miljoen dollar (ruim 425.000 euro) te hebben aangeboden aan de hacker die het cryptogeldplatform eerder deze week van 600 miljoen dollar beroofde. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens Poly Network ging het om een hacker met een 'witte hoed', een ethische hacker die naar zwakke plekken zoekt in ICT-systemen om hackers met slechte bedoelingen een stap voor te zijn. In een verklaring bedankte het platform de hacker voor het "helpen verbeteren van de beveiliging van Poly Network". Het geldbedrag zou als een beloning moeten worden beschouwd.

Het is niet duidelijk in welke geldvorm het platform het bedrag heeft aangeboden. Ook meldt Poly Network niet of de hacker op het aanbod is ingegaan.

De hack kwam dinsdag aan het licht, toen Poly Network een brief op Twitter publiceerde. Daarin richtte het platform zich rechtstreeks tot de aanvaller en riep diegene op het geld terug te storten en geen transacties meer te doen.

Inmiddels heeft de hacker 340 miljoen dollar teruggestort. Het blijft echter gissen of het volledige bedrag zal worden teruggestort. Daarnaast is nog onbekend hoe de aanval precies is uitgevoerd. Dat wordt verder onderzocht.