Niet alleen experts, maar ook medewerkers van Apple maken zich zorgen over het plan van de techgigant om iPhones en iPads te scannen op beelden van kindermisbruik. Anonieme bronnen vertellen vrijdag tegen Reuters dat er in het Slack-kanaal van het bedrijf meer dan achthonderd berichten zijn uitgewisseld over het idee.

Volgens de bronnen zouden veel medewerkers via de chatdienst hun zorgen hebben geuit over de plannen. Zo zijn ze onder meer bang dat "autoritaire regimes misbruik van de functie gaan maken door te censureren en tegenstanders op te pakken".

Het persbureau schrijft dat eerdere wijzigingen op het gebied van beveiliging wel vaker voor bezorgdheid onder medewerkers hebben gezorgd, maar dat de omvang van de kritiek nu veel groter is. Sommige werknemers zijn ook bang dat Apple met de functie zijn reputatie op het gebied van privacybescherming schaadt.

Apple kondigde eerder deze week aan in ieder geval in de Verenigde Staten iPhones en iPads te gaan scannen op foto's van kindermisbruik. Het bedrijf ontwikkelt daarvoor speciale software die alarm slaat als hij denkt op illegale beelden te zijn gestuit. Een team van onderzoekers bepaalt vervolgens of de politie ingeschakeld moet worden.

Eerder schreven experts al een open brief aan Apple waarin ze de techgigant opriepen direct te stoppen met het ontwikkelen van de software. Volgens hen tast het scannen van telefoons en tablets op beelden van kindermisbruik de privacy van gebruikers aan.