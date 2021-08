Samsung-bestuurder Lee Jae-yong is vrijdag (lokale tijd) voorwaardelijk vrijgelaten uit de Zuid-Koreaanse gevangenis waarin hij al achttien maanden vastzat. Reden voor zijn voorwaardelijke vrijlating zijn onder meer zijn goede gedrag tijdens de detentie en de druk van de publieke opinie.

"Het spijt me", zei Lee bij het verlaten van de gevangenis tegen verslaggevers. Hij werd in een zwarte limousine afgevoerd.

De bestuurder werd in eerste instantie veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege omkoping en verduistering, maar kreeg uiteindelijk een celstraf van dertig maanden. Zijn voorwaardelijke vrijlating was begin deze week al aangekondigd door justitie in Zuid-Korea.

De afgelopen tijd kwam er in Zuid-Korea steeds meer steun voor de vrijlating, zowel in de politiek als onder het publiek. Dat kwam met name door de groeiende bezorgdheid over het feit dat er in afwezigheid van Lee geen belangrijke strategische beslissingen worden genomen bij de Zuid-Koreaanse techgigant.

De bestuurder moet onder meer nog een beslissing nemen over de locatie van een Amerikaanse fabriek ter waarde van 17 miljard dollar (zo'n 14,5 miljard euro) voor de productie van geavanceerde chips.

Lee bekleedt bij Samsung formeel de positie van vicevoorzitter. Zijn vader Lee Kun-hee was tot zijn dood de eigenlijke voorzitter. Die zat eerder ook al in de gevangenis vanwege corruptie.