Wat is de beste laptop van 14 inch en kleiner? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Kleine laptops zijn licht en neem je makkelijk mee. Handig voor onderweg of op vakantie. Maar kleinere modellen werken wel vaak wat minder prettig dan grotere. Ze zijn vaak meer geschikt voor incidenteel gebruik dan om langdurig actief op te werken. Het grootste formaat van de kleinere laptops is 14 inch en is een goed compromis.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 117 laptops getest die verkrijgbaar zijn. Let op: door de toegenomen vraag vanwege corona is de verkrijgbaarheid wel beperkter dan normaal.

Van de 78 geteste modellen binnen de categorie 14 inch en kleiner komt een laptop van Lenovo als Beste uit de Test. Een model van HP is de Beste Koop.

NB.: Er kwam nog een laptop als Beste uit de Test. We lichten hier de laptop uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 (82L7006PMH)

Dit model van Lenovo heeft een mat scherm van 14 inch en weegt 1,38 kg. De snelheid van deze machine is uitstekend en hij start op in zo'n 12 seconden.

De maximale resolutie van het scherm is 2.880 x 1.800 pixels. Het beeld is bijzonder scherp met een goede helderheid en een uitstekend contrast.

De laptop heeft maar liefst 16 GB intern geheugen. In combinatie met de krachtige Ryzen-processor zorgt dit voor goede prestaties bij intensief werk.

De harde schijf is een SSD van 512 GB. De wifiontvanger biedt ondersteuning voor wifi 6 en werkt heel snel en goed.

De touchpad werkt goed en is makkelijk te bedienen. Het toetsenbord werkt wat minder prettig en haalt maar net aan een voldoende. De laptop beschikt over 4 USB 3-poorten (waarvan twee USB c), dus ruim voldoende ruimte om eventueel een extern toetsenbord, extra harde schijf of muis aan te sluiten.

Het energiegebruik van de laptop is erg goed en de accu is uitstekend. Bij normaal gebruik kun je op een volle accu maar liefst tien uur werken.

Beste Koop: HP 14s-fq1705nd

Deze laptop van HP heeft een mat 14 inch-scherm en weegt 1,36 kg. Hij is snel en start, net als de Lenovo, op in zo'n twaalf seconden.

Op de kwaliteit van het beeld lever je wel wat in ten opzichte van de Lenovo. Het contrast van het scherm is goed, maar de maximale helderheid en kleurweergave zijn beneden de maat. De maximale resolutie ligt ook lager (1.920 x 1.080 pixels) dan die van de Lenovo. Maar dat is voor een 14 inchscherm nog steeds een prima resolutie.

De laptop heeft 8 GB aan intern geheugen en een snelle processor. Hij is iets minder snel en krachtig als de Lenovo, maar kan de meeste rekenklussen prima aan.

Hij heeft een harde schijf (SSD) van 512 GB. De wifiontvanger biedt ondersteuning voor wifi 5 en is een stuk langzamer dan die van de Lenovo.

De werking van de touchpad is goed. Maar net als de Lenovo scoort het toetsenbord wat minder goed. De laptop heeft 3 USB 3-poorten (waarvan 1 USB c).

Op energiegebruik scoort de HP goed en ook de accu is prima. Een volle accu gaat bij normaal gebruik zo'n 8,5 uur mee.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.