Door een datalek bij het Radboudumc in Nijmegen liggen de gegevens van een onbekend aantal medewerkers van het academisch ziekenhuis op straat. Ook informatie over het personeel van organisaties waar het ziekenhuis mee samenwerkt, is uitgelekt. Er zijn geen patiëntgegevens openbaar geworden.

"Door menselijk handelen zijn accountgegevens van mensen met een Radboudumc-werkplek op internet terechtgekomen", meldt het academisch ziekenhuis. Het gaat om (inlog)namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Hoe het datalek heeft kunnen ontstaan, kon een woordvoerder nog niet zeggen. "Dat zijn we nu aan het uitzoeken".

Volgens het Radboudumc is het lek inmiddels gedicht. "Ook zijn er maatregelen genomen om herhaling en verdere schade te voorkomen. Applicaties van de ICT-omgeving, zoals het elektronisch patiëntendossier, zijn niet in gevaar geweest", aldus het ziekenhuis.

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle getroffen medewerkers worden volgens het medisch centrum de komende dagen op de hoogte gebracht van de kwestie. Hoeveel mensen precies slachtoffer van het lek zijn geworden, meldt het ziekenhuis niet.