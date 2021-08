Blizzard heeft woensdag drie senior medewerkers ontslagen, meldt Kontaku. Eerder werd bekend dat moederbedrijf Activision Blizzard voor de rechter wordt gesleept vanwege discriminatie en seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers.

Het gaat om Luis Barriga (gamedirecteur Diablo 4), Jesse McCree (hoofdontwerper) en Jonathan LeCraft (World of Warcraft-ontwerper). Blizzard bevestigt in een e-mail dat de drie medewerkers zijn ontslagen, maar noemt geen precieze reden voor hun vertrek.

"We hebben al een uitgebreide, getalenteerde lijst met ontwikkelaars en waar nodig zijn er nieuwe leiders aangesteld. We hebben vertrouwen in ons vermogen om vooruitgang te blijven boeken, geweldige ervaringen te bieden aan gamers en een veilige, productieve werkomgeving voor iedereen te garanderen", schrijft het bedrijf in een reactie aan Kontaku.

Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak heeft aangespannen tegen Activision Blizzard. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers worden gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Eerder werd al bekend dat Blizzard-directeur J. Allen Brack is opgestapt.