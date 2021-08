Het is altijd al irritant, maar sinds we meer thuiswerken is een haperende wifiverbinding een extra grote ergernis. Met deze tips verbeter je de verbinding en internet je weer razendsnel.

Je hebt je draadloze verbinding overal in huis nodig. Misschien wil je in bed nog een aflevering van een serie streamen, staat je werkcomputer op zolder of wil je vanuit de tuin selfies versturen. Een stabiele verbinding is dus belangrijk, maar wellicht komt je signaal niet overal even goed binnen.

Het eerste dat je kunt controleren, is de plek van je router. Bij de meeste mensen staat die in de meterkast, maar het kan helpen om die op een centrale plek neer te zetten. Ook kan het goed zijn om hem op een hoge plek op te hangen, zodat je ook op de bovenste verdiepingen een beter signaal krijgt.

Pas de instellingen van je router aan

Een andere oplossing kan zijn om de instellingen van je router aan te passen. Vooral het kanaal is daarbij belangrijk. Een wifisignaal kan via meerdere kanalen worden uitgezonden, maar als het op een bepaald kanaal erg druk is, heeft dat invloed op de snelheid. Als jij en je buren dus allemaal hetzelfde kanaal gebruiken, kun je problemen verwachten.

Met apps als WiFi Analyzer zie je op welk kanaal druk is. Kies er dus eentje waar je geen last hebt van andere gebruikers. Het kanaal pas je aan door in te loggen in je router. Het adres staat meestal op het apparaat of in de handleiding. Grote providers kunnen ook op afstand de beste instellingen voor je bepalen door in te loggen bij speciale tools op hun websites.

Als de router wat ouder is, kan het tijd zijn voor een nieuwe. De meeste providers geven je niet zonder goede reden een vervangend exemplaar. Bij routers van enkele jaren oud kan het de moeite waard zijn om in een betere versie te investeren.

Vergroot je bereik met een extra apparaat

Mocht dit allemaal niet baten, dan zijn er apparaten op de markt die het bereik van je wifi vergroten. Een wifiversterker vangt het signaal op waar je hem in het stopcontact stopt en stuurt het daarna krachtiger door naar de rest van het huis. Dit kan handig zijn als je in de ene kamer wel goede ontvangst hebt, maar in een kamer daarnaast niet.

Er zijn ook apparaten die het internet via het stroomnetwerk laten lopen, zogenoemde powerlineadapters. Eentje steek je bij je router in het stopcontact en de andere naast een computer met een slechte verbinding. Die kun je vervolgens bekabeld aansluiten aan de adapter, maar een goed apparaat heeft ook een eigen wifizender. Deze kastjes zijn vaak makkelijk te installeren.

Kom je er echt niet uit, dan kun je kijken naar mesh- of multiroomwifi, een heel systeem van routerachtige apparaten die je over je hele huis verspreidt. Dit is een paardenmiddel dat vaak ook aardig prijzig is en heb je eigenlijk alleen nodig als je een groot huis hebt.