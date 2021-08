De eerste poging om steenmonsters op Mars te verzamelen, mislukte vorige week. Marsrover Perseverance gebruikte een holle boor om gesteente te verzamelen, maar greep mis. NASA schrijft op haar website dat de steen niet sterk genoeg was om er een monster van te nemen.

De rover boorde in gesteente van de Jezero-krater. Tijdens de missie werkte alles naar behoren, maar na analyse bleek dat er niets was verzameld. "Het apparaat werkte volledig volgens onze instructies, maar de steen werkte dit keer niet mee", schrijft NASA-topvrouw Louise Jandura.

Het lijkt erop dat de steen niet hard genoeg was en is verkruimeld tijdens het boren, waardoor er geen monster kon worden binnengehaald. "De steen was waarschijnlijk niet robuust genoeg", schrijft Jandura. "Dit herinnert me weer eens aan de aard van onderzoek doen. Een specifiek resultaat is geen garantie, hoe goed je ook bent voorbereid."

Toch is de missie niet verloren: Perseverance heeft in totaal 43 monsterbuisjes aan boord waarmee stenen verzameld kunnen worden. Met het gesteente hopen wetenschappers aanwijzingen te vinden dat er ooit leven op de planeet was.

De rover is onderweg naar een andere locatie op Mars, om een nieuwe poging te wagen. Volgende maand moet het ruimtevaartuig daar aankomen.