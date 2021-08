De hacker die eerder deze week cryptomunten ter waarde van 600 miljoen dollar (511 miljoen euro) van het bedrijf Poly Network heeft gestolen, heeft bijna de helft teruggestort. Het bedrijf laat woensdagavond op Twitter weten inmiddels 260 miljoen dollar te hebben ontvangen.

De hack kwam dinsdag aan het licht, toen Poly Network - een bedrijf dat blockchains aan elkaar verbindt - een brief op Twitter publiceerde. Daarin richtte het bedrijf zich rechtstreeks tot de aanvaller en riep degene op het geld terug te storten en geen transacties meer te doen.

Het hielp, want een woensdagmiddag had Poly Network bijna 4,8 miljoen dollar terug. Later op de dag maakte de hacker nog eens zo'n 255 miljoen dollar over. Toch mist nog meer dan de helft. Poly Network zegt dat er nog 269 miljoen dollar aan Ethereum-munten weg is en nog eens 84 miljoen dollar aan Polygon.

Het is niet duidelijk of het bedrijf contact heeft met de hacker. Wel liet die bij een van de transacties weten "niet zo geïnteresseerd te zijn in geld". Het blijft echter gissen of het volledige bedrag zal worden teruggestort. Daarnaast is nog onbekend hoe de aanval precies is uitgevoerd. Dat wordt verder onderzocht.