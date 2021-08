Zoom heeft Focus aangekondigd, een modus waarmee studenten minder afgeleid zouden moeten raken in een virtueel klaslokaal. Als de optie wordt gebruikt, gaan de webcams van andere klasgenoten uit en is alleen de leraar nog te zien.

Leerlingen kunnen zo de les en presentatie blijven volgen, maar andere webcams veranderen in zwarte vlakken met daarop de namen van klasgenoten. De leerling ziet alleen de leraar, maar de leraar kan wel de webcambeelden van iedereen bekijken om de boel in de gaten te houden.

Overigens kan de leraar zelf bepalen wanneer de functie wordt ingeschakeld. Zo kan ervoor worden gekozen om de modus te gebruiken tijdens presentaties, maar om hem uit te zetten bij een vragenrondje, zodat iedereen elkaar weer ziet.

De functie komt overigens niet alleen voor leraren, maar voor alle gebruikers beschikbaar. Ook in andere gesprekken kan er dus voor gekozen worden om webcams van anderen uit te schakelen voor andere kijkers. De focusmodus is beschikbaar via de 'Meer'-knop die verschijnt tijdens het videobellen.