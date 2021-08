De aardappelvorminge ruimterots Bennu kan op 24 september 2182 mogelijk op de aarde botsen. De kans daarop is volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ongeveer 1 op 2.700 (0,037 procent).

NASA-onderzoekers gebruikten bij hun berekeningen gegevens van de ruimtesonde OSIRIS-REx. Hoewel de kans dat Bennu de aarde raakt erg klein is, blijft het volgens NASA een van de twee gevaarlijkste bekende planetoïden in ons zonnestelsel, samen met een andere, genaamd 1950 DA.

De sonde OSIRIS-REx werd in 2016 gelanceerd en deed sinds 2018 onderzoek bij Bennu. Vanuit alle hoeken werd de rots gemeten en gefotografeerd. Die gegevens werden naar de aarde gestuurd zodat ze bestudeerd kunnen worden. De missie van de OSIRIS-REx kost 1 miljard euro.

Bennu, die ongeveer 500 meter doorsnee heeft en in een baan rond de zon draait, is momenteel op 306 miljoen kilometer afstand van de aarde. De planetoïde kan wetenschappers iets vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel en over het ontstaan van leven op aarde.