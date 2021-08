WhatsApp gaat het mogelijk maken voor mensen om hun chatgeschiedenis van een iPhone over te zetten naar een Android-telefoon. Die optie werd woensdag tijdens een presentatie van Samsung aangekondigd.

Aanvankelijk werkt de functie alleen met de nieuwe vouwtelefoons van Samsung: de Z Fold3 en de Z Flip3. Ergens "in de daaropvolgende weken" kunnen ook berichten worden overgezet van iPhones naar andere Samsung-telefoons die werken met Android 10 of nieuwer.

Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar is voor alle telefoons. Ook is onduidelijk wanneer de optie andersom werkt, namelijk de chatgeschiedenis overzetten van een Android-telefoon naar een iPhone. Niet alleen berichten, maar ook foto's en spraakberichten kunnen zo worden meegenomen.

Omdat iCloud (iPhone) en Google Drive (Android) niet samenwerken, moet de verbinding worden opgezet met een kabeltje voor Lightning naar USB-C.