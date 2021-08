Een hacker die recent naar schatting ruim 600 miljoen dollar (511 miljoen euro) van het bedrijf Poly Network aftroggelde, heeft inmiddels bijna 4,8 miljoen dollar teruggestort. Dat schrijft Poly Network woensdagmiddag op Twitter.

Poly Network is een bedrijf dat verschillende blockchains aan elkaar verbindt, zodat die samen kunnen werken. Dinsdag publiceerde het bedrijf een brief op Twitter waarin een hack werd gemeld. In de brief richtte Poly Network zich rechtstreeks tot de hacker: "We willen met je communiceren en dringen aan om de gehackte middelen terug te geven."

De hack is een van de grootste diefstallen van cryptovaluta tot nu toe. "Autoriteiten uit alle landen zullen dit beschouwen als een enorm economisch misdrijf en zullen op je af komen", staat in de brief. "Het is heel onverstandig om meer transacties te doen. Het geld dat je hebt gestolen komt van tienduizenden cryptobezitters. Praat met ons om tot een oplossing te komen."

Een dag later heeft de hacker een deel van het geld terug overgemaakt naar door Poly Network gedeelde adressen. In een bericht bij een van de transacties schrijft de hacker "niet zo geïnteresseerd te zijn in geld", schrijft The Block.

Het is niet duidelijk hoe de aanval precies is uitgevoerd. De zaak wordt nog verder onderzocht. Ook is onbekend of de hacker van plan is om het volledige bedrag terug te storten.