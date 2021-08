Samsung heeft woensdagmiddag tijdens zijn Unpacked-evenement twee telefoons gepresenteerd waarvan het scherm gevouwen kan worden. Het gaat om de Galaxy Z Fold3 (1.799 euro) en de Galaxy Z Flip3 (1.049 euro).

De Z Fold3 lijkt qua uiterlijk op de vorig jaar verschenen Z Fold2. Het toestel heeft een scherm van 7,6 inch dat als een boek kan worden dichtgevouwen. Op de buitenkant is, in dichtgevouwen toestand, nog een 6,2 inchscherm aanwezig. Zo is de telefoon ook volledig bruikbaar zonder hem te openen.

Nieuw is de S Pen, de stylus die al jaren aanwezig is op de Note-telefoons van Samsung. Met de pen zijn bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

Het toestel heeft in totaal vijf camera's, waaronder een camera die achter het scherm is geplaatst. Daarnaast is de telefoon voorzien van een 4.400mAh-accu. De Z Fold3 is met een prijs van 1.799 euro goedkoper dan de vorig jaar verschenen Z Fold2, die voor 1.999 euro in de markt werd gezet.

Specificaties Samsung Galaxy Z Fold3

Scherm voor: 6,2 inch (2.268 bij 832 pixels)

Scherm binnen: 7,6 inch (2.208 bij 1.768 pixels)

Werkgeheugen: 12 GB

Opslag: 256 GB/512 GB

Camera's achterop: 12MP-standaard, 12MP-groothoek en 12MP-zoom

Camera voorop: 10 MP

Camera binnenkant: 4 MP

Accu: 4.400 mAh

Gewicht: 271 gram

5G-ondersteuning: Ja

Ook een nieuwe Z Flip

De Z Flip3 is een toestel dat niet als een boek, maar juist in de lengte dichtvouwt. Het toestel heeft een 6,7 inchscherm en op de buitenkant nog een kleiner scherm van 1,9 inch, waarop bijvoorbeeld inkomende meldingen en het weerbericht te lezen zijn. Dat scherm is iets groter geworden dan het display van 1,1 inch op het vorige model.

De telefoon heeft aan de voorkant een camera en nog twee camera's op de achterkant. Het gaat om een standaardlens en een groothoeklens waarmee foto's van 12 megapixels te maken zijn. De telefoon heeft een 3.300mAh-accu.

Samsung slaat de Z Flip2 over en trekt hem qua nummering gelijk met de Z Fold3. Ook de Z Flip2 is met een prijs van 1.049 euro goedkoper dan het origineel van vorig jaar, dat 1.499 euro kostte. Beide toestellen zijn vanaf 27 augustus te koop.

Specificaties Samsung Galaxy Z Flip3