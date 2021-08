De Amerikaanse en Tsjechische antivirusbedrijven NortonLifeLock en Avast willen fuseren. Daarbij neemt NortonLifeLock Avast over voor minimaal 8,1 miljard dollar (6,91 miljard euro), maakt het bedrijf bekend.

Het nieuwe bedrijf krijgt hoofdkantoren in zowel de Verenigde Staten als Tsjechië en moet een koploper worden op de markt voor antivirussoftware voor consumenten.

Als gevolg van de overname staan duizend banen - een kwart van het personeel - op de tocht, aldus de NortonLifeLock-directeur tijdens een toelichting waarbij Bloomberg aanwezig was.

NortonLifeLock stond voorheen bekend onder de naam Symantec. De naam van het bedrijf wijzigde na de overname door chipmaker Broadcom.

Avast verkoopt ook virusscanners voor consumenten en nam eerder al antivirusbedrijf AVG over. De antivirusmaker biedt een gratis versie van zijn antivirussoftware aan en hoopt dat klanten betalen voor een uitgebreide variant.

Het Tsjechische bedrijf kwam in 2020 in opspraak toen bleek dat de antivirussoftware informatie over het internetgebruik van klanten doorverkocht. Als gevolg van het onderzoek sloot Avast de tak die daarvoor verantwoordelijk was.