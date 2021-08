Gebruikers van Instagram krijgen meer manieren tot hun beschikking om ongewenste of intimiderende berichten en commentaren te blokkeren. Zo wordt het mogelijk om commentaren en privéberichten te beperken wanneer een post viral gaat, meldt het dochterbedrijf van Facebook woensdag.

In totaal worden er drie nieuwe functies uitgerold. Naast de hierboven genoemde functie waarmee privéberichten kunnen worden geweerd, worden er ook duidelijkere waarschuwingen weergegeven wanneer iemand beledigingen wil plaatsen.

Ook krijgen alle Instagram-gebruikers nu toegang tot de Hidden Words-functie, waarmee verzoeken voor privéberichten met beledigende teksten gefilterd kunnen worden. Die laatste functie was al in een aantal landen beschikbaar, maar kan nu dus door iedereen worden gebruikt.

Het sociale medium kwam onlangs onder vuur te liggen omdat het niet genoeg zou doen om racistische berichten tegen te gaan. Nadat drie Britse voetballers een penalty misten in de EK-finale tegen Italië, werden zij overspoeld door racistische berichten en emoji. Instagram gaf later toe dat er inderdaad het nodige was misgegaan, hoewel het ook zei dat dat werd veroorzaakt door een "technische fout".