Europese autoriteiten hebben een bende opgerold die online beschermingsmiddelen tegen COVID-19 (bijvoorbeeld mondkapjes) verkocht, maar nooit leverde. Ook de Nederlandse politie heeft voor het onderzoek een huiszoeking gedaan.

Alle arrestaties zijn echter verricht in Roemenië, zegt een woordvoerder van Eurojust, het EU-agentschap dat bij internationale zaken de samenwerking tussen landen ondersteunt.

"De criminelen kopieerden of imiteerden websites van groothandels, waarbij het net leek alsof zij producten daarop te koop aanboden", zegt Ton van Lierop van Eurojust. In werkelijkheid werden de bestelde producten niet geleverd.

Voor de uitbraak van het coronavirus verkocht de bende al zogenaamd houten pallets. "Met de komst van de pandemie zijn ze overgestapt naar beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes", zegt de woordvoerder.

Meer informatie over de huiszoeking op Nederlands grondgebied is niet bekend. NU.nl heeft navraag gedaan bij Eurojust en de Politie Oost-Brabant om hier meer informatie over te krijgen.

Volgens Eurojust heeft de bende meerdere bedrijven uit twintig landen voor in totaal 1 miljoen euro opgelicht. Het is niet bekend of ook Nederlandse bedrijven slachtoffer zijn geworden van de groep.