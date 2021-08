Facebook en Instagram hebben 65 Facebook-profielen en 243 Instagram-profielen verwijderd die gelinkt waren aan een Brits marketingbureau dat actief misinformatie verspreidde over coronavaccins, meldt Facebook. Het bedrijf zette ook influencers in om verkeerde informatie over vaccins de wereld in te krijgen.

De accounts kwamen stuk voor stuk uit Rusland. Het marketingbedrijf, Fazze, is een dochteronderneming van een Brits bedrijf, maar opereert vooral vanuit Rusland. De misinformatie was vooral gericht op Latijns-Amerika, India en in mindere mate de Verenigde Staten.

De misinformatiecampagne kwam volgens de onderzoekers van Facebook in twee golven: in november en december van vorig jaar verspreidden de accounts memes en nepnieuws waarin werd beweerd dat het vaccin van AstraZeneca mensen zou veranderen in chimpansees. Vijf maanden later werd hetzelfde netwerk ingezet om de veiligheid van het Pfizer-vaccin in twijfel te trekken. Beide misinformatiecampagnes vielen ongeveer samen met de periodes waarin overheidsinstanties de vaccins zouden goedkeuren.

Het is overigens niet Facebook zelf dat deze campagne aan het licht brengt. In mei van dit jaar stapten een aantal influencers naar voren nadat het marketingbedrijf hen had benaderd met het verzoek nepnieuws over coronavaccins te verspreiden.

Hoewel Facebook tegenwoordig actief nepnieuws over corona verwijdert, wordt het bedrijf ook vaak verweten dat het juist niet genoeg doet om misinformatie en nepnieuws tegen te gaan. Vorige week werden daarnaast een aantal Amerikaanse onderzoekers verbannen die onderzoek deden naar de verspreiding van nepnieuws. Volgens Facebook was dat nodig omdat de onderzoekers inbreuk maakten op de privacy van de gebruikers. De onderzoekers ontkennen dat.