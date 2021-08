De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een "belangrijke ontdekking" gedaan bij de planetoïde Bennu. Later op de dag wordt met de wereld gedeeld wat die vondst precies is.

De Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan bij Bennu. Dat is een aardappelvormige rots met een doorsnede van ongeveer een halve kilometer. Ze draait in een baan rond de zon, momenteel op 306 miljoen kilometer afstand van de aarde. De planetoïde kan wetenschappers iets vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel en het ontstaan van leven op aarde.

De missie van de OSIRIS-REx kost 1 miljard euro. In 2016 werd de sonde gelanceerd en in 2018 kwam ze in een baan rond Bennu. Vanuit alle hoeken werd de rots gemeten en gefotografeerd. Die gegevens werden naar de aarde gestuurd zodat ze bestudeerd kunnen worden.

Een ander onderdeel van het onderzoek volgt nog. In oktober vorig jaar daalde de OSIRIS-REx af naar het oppervlak van Bennu om daar ongeveer 60 gram steentjes en stof op te zuigen. Die zijn verzameld in een bakje aan boord van de sonde. Een paar maanden geleden begon de OSIRIS-REx aan de miljarden kilometers lange terugreis naar de aarde.

Het is de bedoeling dat hij in september 2023 op aarde landt, waarna wetenschappers het opgehaalde gruis onder de microscoop kunnen leggen.