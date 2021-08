Een Chinese rechtbank heeft de Canadees Michael Spavor woensdag tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage. Spavor, een zakenman en voormalig diplomaat, werd in juni 2019 samen met zijn landgenoot Michael Kovrig beschuldigd van spionage. Wanneer uitspraak wordt gedaan tegen Kovrig is nog niet bekend.

Spavor en Kovrig werden in 2018 aangehouden, vlak nadat de Canadese politie Meng Wanzhou had gearresteerd, de financieel directeur van de Chinese techgigant Huawei. De Verenigde Staten hadden een arrestatiebevel tegen Meng uitgevaardigd.

China blijft volhouden dat de arrestaties van de Canadezen niets te maken hadden met de aanhouding van Meng, die nog vastzit in Vancouver zolang zij haar uitlevering aan de VS nog juridisch aanvecht. Waarnemers verwachten echter dat de waarschijnlijke veroordelingen van zowel Spavor als Kovrig een overeenkomst uiteindelijk kunnen vergemakkelijken, waardoor ze worden vrijgelaten en teruggestuurd naar Canada - in ruil voor de vrijlating van Meng.

Sinds de arrestatie van Meng hebben Chinese rechtbanken drie Canadezen tot de doodstraf veroordeeld vanwege drugshandel. Een daarvan, Robert Schellenberg, kreeg dinsdag te horen dat de eerder tegen hem uitgesproken doodstraf gehandhaafd blijft.