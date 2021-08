Google neemt verschillende maatregelen die de veiligheid van minderjarigen op Google en YouTube beter moet waarborgen. Het bedrijf schrijft in een blogbericht dat ouders voortaan onder meer een verzoek kunnen indienen om beeldmateriaal van hun kinderen uit de zoekmachine te laten verwijderen.

Een ouder of voogd kan bij Google aankloppen om de beelden te laten verwijderen. Ook kinderen zelf kunnen dat doen. "Natuurlijk wordt daarmee het beeld niet helemaal van het web verwijderd, maar we denken dat de verandering jonge mensen meer controle geeft over de afbeeldingen die online staan."

Google past ook zijn advertentiebeleid voor minderjarigen aan. "We blokkeren advertenties die zijn gebaseerd op leeftijd, geslacht of interesses voor mensen onder de achttien jaar." Dat moet ergens in de komende maanden gebeuren.

Op YouTube worden ook aanpassingen gedaan. Video's die door mensen onder de achttien jaar worden gepubliceerd, worden standaard op privé gezet. Een video kan alleen door anderen worden bekeken als de minderjarige gebruiker de video zelf op openbaar zet.

"We willen jongere gebruikers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe ze hun content online delen", schrijft YouTube. Minderjarigen kunnen hun video's wel openbaar delen, maar moeten daar nadrukkelijk voor kiezen.

Ook wordt 'automatisch afspelen' standaard uitgeschakeld voor deze doelgroep. Ze kunnen wel door blijven kijken, maar moeten dan zelf een nieuwe video aanklikken. Verder gaat YouTube jongeren eraan herinneren af en toe een pauze te nemen of naar bed te gaan.