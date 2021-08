Een automobilist die was bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het autorijden, hoeft die boete van 240 euro toch niet te betalen. De telefoon lag op schoot, terwijl de wet alleen het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden verbiedt.

Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten in een hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat in hoger beroep lichte verkeersovertredingen behandelt, maakte dinsdag bekend dat de automobilist in het gelijk is gesteld. In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon tijdens het rijden is vastgehouden, aldus het hof.

In 2018 was er een soortgelijke zaak in Nederland. Daarbij werd een automobilist bekeurd, omdat hij zijn smartphone bediende terwijl het apparaat in een handsfreehouder zat. Het gerechtshof oordeelde echter dat het aanraken van een telefoon niet altijd gelijkstaat aan het vasthouden van een telefoon, en haalde een streep door die boete. Dat betekent overigens niet dat het aanraken van een telefoon in een handsfreehouder áltijd toegestaan is.

Een telefoon mag volgens de wet in de auto alleen handsfree worden bediend, bijvoorbeeld via een spraakassistent. Het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden mag niet. Ook het vastklemmen van een telefoon tussen het hoofd en een schouder is strafbaar. Navigatiesoftware op een smartphone gebruiken mag wel.