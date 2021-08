TikTok is de meest gedownloade app van 2020, schrijft Nikkei Asia dinsdag op basis van een analyse van App Annie. De videoapp nam de koppositie over van Facebook Messenger, de app die in 2019 het meest werd gedownload.

Apps van Facebook voerden de lijst sinds 2018 aan, toen App Annie met dit onderzoek begon. Het bedrijf maakt niet bekend hoe vaak de apps precies zijn gedownload. Na TikTok volgen vier apps van Facebook: Facebook, WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger.

TikTok heeft onstuimige jaren achter de rug. In 2020 riep de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump het Chinese bedrijf op zijn Amerikaanse werkzaamheden te verkopen. Anders zou de app worden afgesloten het land. De Amerikaanse overheid beweerde dat TikTok een nationaal gevaar vormde en dat de Chinese overheid toegang had tot gebruikersdata. TikTok weersprak deze bewering.

Trumps opvolger Joe Biden haalde een streep door het dreigement. Ondertussen bleef TikTok ook in de VS terrein winnen.

Top tien meest gedownloade apps in 2020