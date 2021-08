Ruimtevaartbedrijf SpaceX neemt Swarm over, een startup met dertig werknemers en een actief netwerk van 120 kleine satellieten. Dat blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de Federal Communications Commission, de Amerikaanse telecomwaakhond.

De overname is opvallend, omdat SpaceX bijna al zijn raketten en satellieten zelf ontwikkelt. Wat SpaceX voor de overname heeft betaald, is onbekend.

Swarm zal waarschijnlijk worden toegevoegd aan het Starlink-netwerk van SpaceX. Met deze satellieten brengt het ruimtevaartbedrijf internet naar de aarde, om ook meer afgelegen gebeid te kunnen verbinden. In de documenten schrijft Swarm dat de overname "de gecombineerde bedrijven" zal versterken. "SpaceX zal profiteren van de expertise van het Swarm-team en het intellectueel eigendom van het bedrijf."

Swarm werd in 2016 opgericht. De startup gebruikt kleine SpaceBEE-satellieten en biedt internet op een lage bandbreedte, wat vooral geschikt is voor licht gebruik, bijvoorbeeld voor IoT-apparaten. Die apparaten worden door middel van Tiles een soort modems die klanten op aarde wegzetten, met het netwerk verbonden. De technologie van Swarm wordt onder meer in de agrarische, energie- en transportsector gebruikt.