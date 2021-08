De Amerikaanse pizzaketen Pizza Hut wil kunstmatige intelligentie (of artificial intelligence, AI) inzetten om beter te weten wat zijn klanten voor pizza willen hebben. Op die manier wil het zijn klanten pizza's aanraden op basis van het huidige weer op de plek waar ze wonen (of waar ze hun pizza willen eten).

Dat vertelt de datadirecteur van het bedrijf tegenover techsite VentureBeat.

De kunstmatige intelligentie staat nog in de kinderschoenen, laat het bedrijf weten aan de site. Maar uiteindelijk wil het bedrijf klantgedrag, informatie over waar de klant woont, wie de klant is en wat het lokale weer is gebruiken om "relevante aanbevelingen te doen". Hoe het weer precies van invloed is op wat voor pizza iemand lekker vindt, vertelt het bedrijf niet.

Het project is onderdeel van Pizza Hut Digital Ventures, dat in 2016 werd opgezet door het bedrijf. Pizza Hut gebruikt bewust geen reeds bestaande AI, omdat het zelf iets wil ontwikkelen dat specifiek gemaakt is voor hun eigen bedrijf.

Pizza Hut was jarenlang actief in Nederland, maar is in 2016 failliet verklaard.