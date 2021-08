Mensen die zijn verbannen van streamingplatform Twitch krijgen voortaan wat meer details over wat ze precies verkeerd hebben gedaan. Voortaan krijgen streamers een melding met daarin ook de datum en de titel van het materiaal dat in strijd was met de regels, meldt de dienst maandag.

Eerder kregen gebruikers alleen een melding met welke regel was overtreden, zonder dat daarbij werd uitgelegd om welk materiaal het precies ging.

De meldingen van Twitch worden dus iets duidelijker, maar een persoonlijk bericht met daarin de exacte reden waarom streamers zijn verbannen van het platform is het dus nog niet; het kan hier om materiaal van vele uren gaan.

Overigens kunnen Twitch-gebruikers ook van de dienst verwijderd worden om hun gedrag buiten de dienst. Sinds april heeft het bedrijf een nieuwe regel ingevoerd waarmee gebruikers ook geweerd kunnen worden wanneer de persoon zich buiten het platform schuldig maakt aan "overduidelijk hatelijke en schadelijke handelingen, waaronder dreiging van massaal geweld, en het leiderschap of lidmaatschap van een haatgroep".