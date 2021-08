Apple zegt dat zijn fotoscanfunctie alleen wordt gebruikt om kindermisbruik op te sporen. Dit staat een lijst met veelgestelde vragen over de nieuwe functie, die maandag is gepubliceerd door de techgigant.

Overheden die de functie willen gebruiken om burgers te controleren, worden niet door Apple geholpen, schrijft het bedrijf. Daarmee reageert Apple op de zorgen van critici, die vrezen dat de software kan worden ingezet door regimes als onderdrukkingsmiddel. "Die eisen hebben we altijd afgewezen en dat blijven wij doen", zegt het techbedrijf.

Techwebsite The Verge wijst er echter op dat Apple eerder aan eisen van overheden heeft voldaan. Zo is Facetime niet beschikbaar in Saudi-Arabië en Pakistan, omdat de videogesprekken zijn voorzien van eind-tot-eindversleuteling. Dat is verboden in die landen. Daarnaast staat Apple het toe dat iCloud-data van Chinese gebruikers op een door de overheid beheerde server staat.

Apple heeft de fotoscanfunctie vorige week aangekondigd voor Amerikaanse iPhones en iPads. De speciaal ontwikkelde software slaat alarm als hij denkt op illegale beelden te zijn gestuit. Een team van onderzoekers bepaalt vervolgens of de politie moet worden ingeschakeld.

Ook komt er een optie in de berichtenapp Messages die kinderen kan beschermen als ze seksuele beelden proberen te verzenden of ontvangen.

Verschillende privacyexperts hebben Apple in een open brief gevraagd om onmiddellijk te stoppen met de uitrol van de software. Volgens hen tast het scannen van telefoons en tablets op beelden van kindermisbruik de privacy van gebruikers aan.