De Chinese webwinkel Alibaba heeft zondag een manager en een aantal medewerkers geschorst naar aanleiding van een gelekte melding over seksueel misbruik. Een medewerkster heeft de betrokken manager beschuldigd in een intranetbericht dat elf pagina's telt. Het bericht is afgelopen weekend naar buiten gekomen en massaal gedeeld via Chinese sociale media.

De vrouw schrijft dat haar manager haar seksueel heeft misbruikt tijdens een zakenreis in de Chinese stad Jinan. Hij zou haar in haar hotelkamer hebben aangerand, nadat ze door hem en een klant van het bedrijf was gedwongen om veel alcohol te drinken. Volgens de medewerkster heeft de klant haar betast, terwijl de manager toekeek.

Na de zakenreis diende de vrouw een klacht bij Alibaba's personeelsafdeling in. Ze schrijft dat er in eerste instantie niets met haar melding is gedaan.

Inmiddels is de manager geschorst, net als de medewerkers die het bericht hebben gelekt en degenen die de klacht hebben genegeerd. Op basis van documenten die Bloomberg heeft ingezien, meldt het persbureau dat de manager wordt ontslagen.

In een intern bericht schrijft Alibaba-topman Daniel Zhang dat hij boos is en zich schaamt voor de kwestie. Hij belooft mee te werken aan het politieonderzoek naar de beschuldigingen en zegt dat Alibaba een "zerotolerancebeleid tegen seksueel wangedrag" heeft.