De Singaporese winkelketen Courts heeft productpagina's van de Xiaomi Redmi 10 online gezet, schrijft Techboilers. Daarop waren niet alleen afbeeldingen te zien, maar ook nog onbekende details over de smartphone. Inmiddels zijn de pagina's offline gehaald.

De Redmi 10 is de opvolger van de Redmi 9, die in juni 2020 uitkwam. Als de informatie op de pagina's klopt, dan krijgt de Redmi 10 een lcd-scherm van 6,5 inch groot en een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het scherm krijgt vermoedelijk een verversingssnelheid van 90 Hz.

De 8 megapixelcamera aan de voorkant zit niet in een inkeping, zoals bij de Redmi 9, maar in een gaatje in het scherm. De hoofdcamera is een 50 megapixelcamera.

Verder bevat de Redmi 10 een camera van 8 megapixels met een ultragroothoeklens, een macrocamera van 2 megapixels en een dieptesensor. Deze sensor bepaalt het scherptediepte-effect op een foto en laat je kiezen waarop je kunt inzoomen.

Voor de Singaporese markt krijgt de Redmi 10 een geheugen van 6 GB met 128 GB aan opslag. Het geheugen en de opslag van de Redmi 9 zijn 3 GB en 32 GB. Verder krijgt de nieuwe smartphone een accu van 5.000 Ah.

De verkoopprijs bij Courts stond op 249 Singaporese dollar (omgerekend 156 euro). Het is nog niet bekend wanneer de telefoon uitkomt.