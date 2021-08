Een Amerikaanse rechter uit de staat Texas heeft in hoger beroep geoordeeld dat Apple toch geen boete van 308,5 miljoen dollar (262 miljoen euro) hoeft te betalen aan licentiebedrijf Personalized Media Communications (PMC), meldt persbureau Reuters. Het bedrijf had Apple aangeklaagd vanwege patentschendingen.

De zaak liep al sinds 2015, toen PMC Apple voor de rechter sleepte. Apple zou met de muziekdienst iTunes zeven patenten van PMC geschonden hebben. Apple won de zaak al eens, maar de beslissing werd in hoger beroep teruggedraaid. Uiteindelijk werd Apple een hoge boete opgelegd, die nu ook weer ongedaan is gemaakt.

Volgens de rechter had PMC zijn patentaanvraag bij het U.S. Patent and Trademark Office opzettelijk vertraagd, om uiteindelijk meer geld te kunnen vangen. Patentaanvragers kunnen de uitgifte van een octrooi uitstellen en wachten tot de technologie door een bedrijf wordt ingezet, om het daarna van inbreuk te beschuldigen. In juni zijn in de Verenigde Staten nieuwe regels vastgesteld, die dit soort praktijken lastiger maken.

Deze "doelbewuste strategie van uitstellen was een bewust en flagrant misbruik van het wettelijk octrooisysteem", oordeelt de rechtbank. Hierdoor krijgt PMC nu niets en moet het bedrijf Apples juridische kosten voor zijn rekening nemen.

Een advocaat van PMC zegt het niet eens te zijn met de beslissing van de rechtbank en gaat wederom tegen de uitspraak in beroep. Het bedrijf heeft meer van dit soort rechtszaken lopen, onder meer tegen Netflix, Google en Amazon.