Het Taiwanese bedrijf Gigabyte is afgelopen week getroffen door een ransomwareaanval, waardoor bestanden werden versleuteld. Ook zou er 112 GB aan interne gegevens zijn gestolen, zeggen ingewijden tegen Bleeping Computer.

Gigabyte zei tegen de Chinese nieuwswebsite United Daily News dat er een cyberaanval heeft plaatsgevonden die een klein aantal servers trof. Als gevolg daarvan heeft het bedrijf enkele computersystemen gesloten.

De hackergroep RansomEXX zou achter de aanval zitten. Bronnen van Bleeping Computer zeggen dat de groep via Gigabyte informatie over chips heeft gestolen van Intel en AMD. De groep dreigt 112 GB aan data openbaar te maken als de hackers niet worden betaald.

Het is niet bekend hoeveel geld RansomEXX voor het vrijgeven van de bestanden wil hebben. Gigabyte heeft contact opgenomen met de autoriteiten, maar zegt niet of het bedrijf de groep zal betalen.

Dit soort aanvallen kwam dit jaar al vaker voor. Zo werden Acer en een fabrikant van Apple aangevallen door de hackergroep REvil. De groep vroeg in beide gevallen 50 miljoen dollar (42,5 miljoen euro) om bestanden niet te publiceren. Het is niet duidelijk of er is betaald.