Facebook is van plan een beleidsrichtlijn "direct" weer in te voeren, nadat die drie jaar lang was verdwenen. Dat besluit neemt het bedrijf nadat het een maand geleden op de vingers werd getikt door zijn onafhankelijke toezichthouder.

In een reactie aan de toezichthouder laat Facebook weten dat de richtlijn weer wordt toegevoegd. Facebook zegt moderatoren te trainen om de regel toe te passen en verwacht dat de richtlijn binnen twee weken volledig toegepast kan worden.

De kwijtgeraakte richtlijn kwam recent aan het licht. Een gebruiker van wie een Instagram-bericht in januari werd verwijderd, stapte naar Facebooks toezichthouder. De gebruiker plaatste een bericht waarin hij kritiek uitte op de eenzame opsluiting van de Koerdische leider Abdullah Öcalan in de gevangenis. Een regel die dat bericht had moeten goedkeuren, bleek drie jaar kwijt.

Volgens de regels van Facebook mogen gebruikers geen steun uitspreken voor "gevaarlijke entiteiten". Daartoe worden ook Öcalan en zijn militante Koerdische Arbeiderspartij (PKK) gerekend. Maar intern bestond een regel die "discussie toestaat over de omstandigheden van opsluiting van personen die als gevaarlijk zijn aangemerkt".

De regel raakte in 2018 verloren, toen Facebook overstapte op een nieuw beoordelingssysteem voor moderatoren. De richtlijn was daarvoor nooit openbaar gemaakt voor gebruikers en Facebook kwam er pas achter dat hij was verdwenen nadat de gebruiker in beroep was gegaan. Het beleid werd in 2017 opgesteld, juist vanwege het debat over de leefomstandigheden van Öcalan.