NASA is op zoek naar vier deelnemers die een jaar lang willen meedoen aan een Mars-simulatie. Dat staat in een vacature die het ruimtevaartagentschap vrijdag heeft geplaatst. De missie vindt plaats in een 3D-geprinte basis in het Johnson Space Center.

De organisatie wil onderzoeken hoe astronauten zich gedragen tijdens langdurige missies. Het project begint volgend najaar. Voor 2026 gaan er nog twee soortgelijke missies plaatsvinden in de geprinte habitat, die 157 vierkante meter groot is. Bij elke simulatiemissie zijn er vier deelnemers aanwezig.

"De simulaties gaan ons helpen om de fysieke en mentale uitdagingen waar astronauten mee te maken krijgen, te begrijpen", schrijft NASA. De deelnemers krijgen onder andere te maken met falende apparatuur en vertraagde communicatie.

De sollicitanten moeten aan strenge eisen voldoen. Zo is NASA uitsluitend op zoek naar gezonde Amerikanen tussen de 30 en 55 jaar oud, met een afgemaakte bètastudie of minstens tweeduizend vlieguren als piloot. Kandidaten met een medische studie en testpiloten zijn ook welkom.

Een langdurige bemande missie naar Mars zit er voorlopig nog niet in. Eerst wil NASA in 2024 weer astronauten op de maan zetten via het Artemis-programma. De astronauten moeten naar de zuidpool van de maan, waar nog geen mens is geweest. Wetenschappers hebben aanwijzingen dat hier bevroren water is, wat ruimtereizigers kunnen gebruiken om lokaal drinkwater of waterstof voor brandstof te maken.