Rusland is vrijdag begonnen met de aanleg van de eerste onderzeese glasvezelkabel van het land. De kabel loopt langs de Russische noordkust en moet de gebrekkige communicatie in het noordpoolgebied verbeteren, schrijft persbureau Reuters.

De Polar Express-verbinding, die in 2026 klaar moet zijn, wordt 12.650 kilometer lang. De kabel loopt van het dorp Teriberka, dat aan de Barentszzee ligt, naar de havenstad Vladivostok in het verre oosten van Rusland.

De aanleg van de glasvezelverbinding gaat in totaal 65 miljard roebel (omgerekend 752 miljoen euro) kosten. Dat bedrag wordt door de Russische staat betaald. De verbinding zal worden geëxploiteerd door het staatsbedrijf Morsviazsputnik, dat internet gaat leveren aan de Arctische havensteden.

Eerder was er een ander Russisch glasvezelproject gaande, dat werd geleid door het private telecommunicatiebedrijf Megafon. De kabel moest Helsinki met Tokio verbinden, via het noorden van Rusland. Het zogeheten Arctic Connect-project is echter in mei geschrapt, omdat Megafon het project wil herzien. Het bedrijf zegt tegen Reuters dat daar meer tijd voor nodig is.