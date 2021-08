De eerste poging van de Marsrover Perseverance om steenmonsters te verzamelen, is mislukt. Dat heeft NASA vrijdag geconcludeerd op basis van gegevens die het voertuig heeft verzonden.

"Gegevens die door de rover naar ons zijn verzonden, geven aan dat er geen Marsgesteente is verzameld tijdens de eerste verzamelactiviteit", schrijft het ruimteagentschap. Op een foto die de rover heeft gemaakt, is te zien dat de gebruikte monsterbuis leeg is.

Het verzamelen van de monsters is een volledig automatisch proces. De Marsrover neemt monsters af met behulp van een holle boor. Volgens NASA werkt de boor naar behoren. Ook zegt het ruimtevaartagentschap dat er niets mis is met de monsterbuis. NASA vermoedt dat het verzamelsysteem van Perseverance anders op de rotsmonsters reageert dan verwacht.

"Een van de stappen die plaatsvinden, is het meten van het volume van het monster met behulp van een sonde. De sonde heeft geen weerstand waargenomen en die weerstand zou er wel zijn als er een monster in de buis zat", zegt Jessica Samuels, een van de missieleiders van het Perseverance-project.

Wanneer NASA weet wat er is misgegaan, plant zij een volgende verzamelactiviteit in.

De lege monsterbuis. De lege monsterbuis. Foto: NASA

Marsrover moet twintig titanium monsterbuizen vullen

Perseverance verkent sinds vorig jaar de Jezero-krater, waarin het monsters van gesteente en stof moet verzamelen. Hiervoor heeft de rover 43 titanium monsterbuizen aan boord, waarvan twintig gevuld moeten worden.

De 250 meter diepe krater was 3,5 miljard jaar geleden een meer. De kans op sporen van microbiologisch leven op Mars, waar NASA naar zoekt, is daar het grootst.