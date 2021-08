Spotify is nog steeds van plan om AirPlay 2 toe te voegen aan zijn iOS-app, laat de muziekdienst weten aan The Verge. De functie zorgt er onder andere voor dat muziekbestanden beter worden gebufferd, waardoor deze niet of minder haperen.

Eerder deze week ontstond er verwarring over een statusupdate voor de AirPlay 2-ondersteuning. Daarin stelde een Spotify-medewerker dat de ontwikkeling tijdelijk is stopgezet vanwege "compatibiliteitsproblemen met de audiodriver". De audiodriver moet ervoor zorgen dat de software goed werkt met uitvoerende audioapparaten, zoals koptelefoons en speakers.

Spotify zegt in een reactie aan The Verge dat de informatie in de post "onvolledig" was en dat de dienst nog steeds werkt aan AirPlay 2-ondersteuning. Het bedrijf belooft dat het gebruikers op de hoogte zal houden.

De huidige iOS-versie van Spotify ondersteunt de eerste versie van AirPlay. Gebruikers ondervinden echter problemen met de functie, zoals enkele seconden vertraging bij het pauzeren of doorspoelen van een muziekbestand.