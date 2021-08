Experts hebben een open brief aan Apple geschreven waarin ze de techgigant oproepen iPhones en iPads niet te scannen op beelden van kindermisbruik.

Apple kondigde eerder deze week aan in ieder geval in de Verenigde Staten iPhones en iPads te gaan scannen op foto's van kindermisbruik. Het bedrijf ontwikkelt hiervoor speciale software die alarm slaat als hij denkt op illegale beelden te zijn gestuit. Een team van onderzoekers bepaalt vervolgens of de politie moet worden ingeschakeld.

De groep die de open brief heeft geschreven bestaat uit academici, onderzoekers, privacyexperts en andere specialisten. Volgens hen tast het scannen van telefoons en tablets op beelden van kindermisbruik de privacy van gebruikers aan. Ze vragen Apple daarom onmiddellijk te stoppen met de uitrol van de software.

"Omdat de controle wordt uitgevoerd op het apparaat van de gebruiker, zou het bedrijf alle end-to-end-versleuteling kunnen omzeilen die normaal gebruikt wordt om onze privacy te beschermen", schrijven de experts in de brief.

Het techbedrijf kondigde overigens nog meer maatregelen aan. Zo kan de digitale assistent Siri ingrijpen als gebruikers proberen te zoeken naar misbruikmateriaal. Ook komt er een optie in de berichtenapp Messages die kinderen kan beschermen als zij seksuele beelden proberen te verzenden of ontvangen.