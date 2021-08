Microsoft werkt aan een nachtmodus voor Xbox-consoles, meldt The Verge. Daarmee kunnen gebruikers onder andere de lichtjes op hun spelcomputer en controller dimmen.

Met de nachtmodus is het mogelijk om de helderheid van het scherm, de controller en de aan-uitknop op de console aan te passen. Volgens The Verge, dat de mogelijkheid heeft getest, zijn er verschillende dimniveaus en een optioneel blauwlichtfilter beschikbaar.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de functie op bepaalde tijden handmatig aan te zetten. Ook is het mogelijk om de nachtmodus automatisch in en uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens de zonsopgang en -ondergang.

De mogelijkheid wordt momenteel getest onder leden van Xbox Insiders, een programma dat Xbox-gebruikers de kans geeft om feedback te geven over de recentste systeemupdates. Het is nog niet bekend of de functie later voor iedereen beschikbaar komt.