Xiaomi heeft voor het eerst de koppositie op de wereldwijde smartphonemarkt overgenomen. De Chinese fabrikant verkocht in juni meer telefoons dan Samsung, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint.

Het aantal verkochte toestellen steeg in juni met 26 procent ten opzichte van mei. Sinds de oprichting van Xiaomi in 2011 verkocht het bedrijf 800 miljoen smartphones.

Xiaomi heeft nu een marktaandeel van 17,1 procent, gevolgd door Samsung met 15,7 procent. Apple staat op de derde plaats met een marktaandeel van 14,3 procent. Eerder deze week werd al bekend dat Xiaomi ook op de Europese markt Samsung had ingehaald.

Volgens Counterpoint is het nog maar de vraag of Xiaomi lang op kop zal blijven. Vanwege een corona-uitbraak in Vietnam moest Samsung de productiecapaciteit in juni flink terugschroeven. Daardoor ontstonden er tekorten aan bepaalde toestellen, waaronder de Galaxy A-serie.