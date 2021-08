Een spelcassette uit 1985 van Nintendo's klassieke videospel Super Mario Bros. is voor een recordbedrag van 2 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro) verkocht, meldt The New York Times.

Het spel werd verkocht op het verkoopplatform Rally. Volgens de site verkeerde de game in uitstekende staat en was de verpakking nog nooit geopend. Het spel werd gekocht door een anonieme persoon.

Rally zei tegen The New York Times dat het de game vorig jaar april had gekocht voor 140.000 dollar. Eerder wees het verkoopplatform al een bod van 300.000 dollar af. Het bod van 2 miljoen dollar werd wel meteen geaccepteerd.

Het vorige record was nog maar een maand oud. Toen werd een videospel van Super Mario 64 voor 1,56 miljoen dollar op een veiling verkocht. Eerder ging al een verzegeld exemplaar van The Legend of Zelda onder de hamer voor 870.000 dollar.