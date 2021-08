De Firefox-browser heeft in de afgelopen drie jaar wereldwijd zo'n 46 miljoen gebruikers verloren, blijkt uit cijfers van ontwikkelaar Mozilla.

Aan het einde van 2018 had Firefox zo'n 244 miljoen actieve gebruikers. Eind juli 2021 zijn daar nog krap 198 miljoen van over.

Firefox is een van de meest serieuze concurrenten voor de browsers Safari van Apple en Google Chrome. De webbrowser werd in 2002 door Mozilla uitgebracht als een gebruiksvriendelijk alternatief voor concurrerende browsers, met privacy hoog in het vaandel.

Zes jaar later verliep 30 procent van al het internetgebruik via Firefox, blijkt uit cijfers van juli 2018, afkomstig van W3Counter. Internet Explorer was destijds het populairst met een aandeel van 62 procent, gevolgd door Safari (2,5 procent).

Inmiddels is de verdeling heel anders. In juli van dit jaar was het marktaandeel van Chrome 65,7 procent, gevolgd door Safari (16,6 procent) en Internet Explorer en Edge (4,7 procent). Pas daarna volgt Firefox met 2,9 procent.

Waar Firefox zijn populariteitsverlies precies aan heeft te wijten, is niet bekend. Veel mensen lijken voorgeïnstalleerde browsers te gebruiken, zoals Safari op Mac en iPhones en Chrome op Android-toestellen. Ook worden websites vaak geoptimaliseerd voor Chrome. Verder klagen Firefox-gebruikers al langer over het gebrek aan updates en vond een deel van de gebruikers een recente aanpassing van het browserontwerp te verwarrend.